Selde kocasını kaybeden kadın: Çocuklarıma 'Babanızı aramaya gidiyorum' diyorum

Giresun'da cumartesi akşamı etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Kentte 3'ü asker 9 kişi hayatını kaybetti, 2'si asker 8 kişi ise kayboldu. Dereli ilçesinde, dereler taştı; cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar, sel sularına kapılarak sürüklendi. 17 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte alt ve üst yapı ile elektrik, su ve telefon hatları da zarar gördü.

Yağlıdere ilçesinde otomobiliyle sele kapılan Umut Cantürk'ü arama çalışmalarına ise devam ediliyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, dere yatağında kayıp Cantürk'e ait iz arıyor. Serap Cantürk de kayıp eşini arıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ziyaret ettiği Cantürk'e taziyelerini iletirken, aramaların sürdürüldüğünü söyledi.