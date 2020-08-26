26 Ağustos 2020, Çarşamba
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İstanbul’da iğrenç olay! Arkadaşının eşini otele çağırdı ortalık karıştı

Fatih'te, evlerinde misafir olduğu arkadaşının eşini taciz eden ve otele çağıran zanlı hayatının şokunu yaşadı. Kadının eşi yakınları ile otele giderek buluşmak üzere gelen şüpheli Mudar E.'ye dayak attı. Çevredekiler şüpheliyi linçten kurtararak polise teslim etti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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İstanbul’da iğrenç olay! Arkadaşının eşini otele çağırdı ortalık karıştı

Olay, Fatih 'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı.

OTELE GİDİP BEKLEDİ

Mudar E., evden ayrıldıktan sonra A.H.'yi yine taciz etmeyi sürdürürken, arkadaşının eşini yine İskender Paşa Mahallesi'nde bulunan Sofular Caddesi'ndeki bir otele davet etti. A.H., bu mesajı eşine gösterince Sadi Abu U., yakınları ile birlikte otele giderek beklemeye başladı.

DÖVMEYE BAŞLADILAR

Mudar E. randevu saatinde otele gelince, arkadaşı ve yakınları ile karşılaştı. Mudar E.'yi otelden çıkaran Sadi Abu U. ve yakınları 'Biz Müslümanız. Sen, harama göz diktin' diye bağırarak onu dövmeye başladı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Linç girişimi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Çeşitli yerlerinden darbeler alan Mudar E., çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılarak, çağrılan polise teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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