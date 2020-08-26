İstanbul’da iğrenç olay! Arkadaşının eşini otele çağırdı ortalık karıştı

Olay, Fatih İskender Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mudar E., 1 ay önce Sadi Abu U. ile eşi A.H.'nin evinde bir hafta kaldı. A.H. iddiaya göre Mudar E.'nin kendisini taciz ettiğini eşine anlattı, ancak inandıramadı.