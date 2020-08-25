Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! Kadın 15 kişiyi kurtardı
Son dakika haberi... Giresun'da felaketin yaşandığı bölgede yaralar sarıldıkça zaman ilerledikçe kahramanlık hikayeleri de ortaya çıkıyor. O hikayelerden biri de Zeynep Kahraman'ın hikayesi. Tıpkı soyadı gibi bir kahraman... Selin yaklaştığını gördü hemen komşularına haber verdi. 15 kişinin hayatını kurtaran kadın A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a o anları anlattı.
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Giresun'da felaketin yaşandığı bölgede yaralar sarıldıkça zaman ilerledikçe kahramanlık hikayeleri de ortaya çıkıyor. O hikayelerden biri de Zeynep Kahraman'ın hikayesi. Tıpkı soyadı gibi bir kahraman... Selin yaklaştığını gördü hemen komşularına haber verdi. 15 kişinin hayatını kurtaran kadın A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a o anları anlattı.
Balkondan annemler bakıyordu baktık ki birden çoğalınca anneme eşime hep beraber çıkalım dedim.
Sonra amcamlar çıktı evimizin kapısı düzdü onları orada bekletmedik karşıya geçelim ne olur ne olmaz dedik.
İyi ki de geçmişiz yağmur da aşırı fazlaydı.
Bekleyecek durum yoktu.
Çok şükür karşıya geçtik. Geçtikten sonra da burayı sel aldı bizim evimiz çöktü.
Can kaybımız olmadı en önemlisi o zaten.