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Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! Kadın 15 kişiyi kurtardı

Son dakika haberi... 'da felaketin yaşandığı bölgede yaralar sarıldıkça zaman ilerledikçe kahramanlık hikayeleri de ortaya çıkıyor. O hikayelerden biri de 'ın hikayesi. Tıpkı soyadı gibi bir kahraman... yaklaştığını gördü hemen komşularına haber verdi. 15 kişinin hayatını kurtaran kadın A Haber yurt haberler müdürü 'a o anları anlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

Giresun'da felaketin yaşandığı bölgede yaralar sarıldıkça zaman ilerledikçe kahramanlık hikayeleri de ortaya çıkıyor. O hikayelerden biri de Zeynep Kahraman'ın hikayesi. Tıpkı soyadı gibi bir kahraman... Selin yaklaştığını gördü hemen komşularına haber verdi. 15 kişinin hayatını kurtaran kadın A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a o anları anlattı.

Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

Balkondan annemler bakıyordu baktık ki birden çoğalınca anneme eşime hep beraber çıkalım dedim.

Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

Sonra amcamlar çıktı evimizin kapısı düzdü onları orada bekletmedik karşıya geçelim ne olur ne olmaz dedik.

Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

İyi ki de geçmişiz yağmur da aşırı fazlaydı.

Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

Bekleyecek durum yoktu.

Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

Çok şükür karşıya geçtik. Geçtikten sonra da burayı sel aldı bizim evimiz çöktü.

Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

Can kaybımız olmadı en önemlisi o zaten.

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Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

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Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

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Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! 15 kişiyi kurtardı

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