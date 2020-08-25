Son dakika: Giresun'da soyadı gibi kahraman! Kadın 15 kişiyi kurtardı

Giresun'da felaketin yaşandığı bölgede yaralar sarıldıkça zaman ilerledikçe kahramanlık hikayeleri de ortaya çıkıyor. O hikayelerden biri de Zeynep Kahraman'ın hikayesi. Tıpkı soyadı gibi bir kahraman... Selin yaklaştığını gördü hemen komşularına haber verdi. 15 kişinin hayatını kurtaran kadın A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak'a o anları anlattı.