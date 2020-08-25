25 Ağustos 2020, Salı
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Son dakika: Ali Babacan, koronavirüse (Covid-19) yakalandı

Son dakika haberine göre; Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı , Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Ali Babacan, koronavirüse Covid-19 yakalandı

Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ali Babacan, "Şu an durumum iyi çok şükür. Doktorlarım bir süre ailemle birlikte karantina altında kalmam gerektiğini söyledi. Çalışmalarıma evden devam edeceğim inşallah. Sağlıkla kalın ve lütfen kendinize dikkat edin." ifadelerini kullandı.

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