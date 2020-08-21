Kariye Camii nerede? Kariye Camisi'ne nasıl gidilir? Kariye Camii ne zaman müze oldu, tarihi nedir?
Kariye Camii nerede? Kariye Camisi'ne nasıl gidilir? Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Bu gelişmelerin ardından Kariye Camii hakkında bazı sorular gündeme geldi. İstanbul'da yer alan Kariye Camii ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Kariye Camii nerede? Kariye Camisi'ne nasıl gidilir? Kariye Camii ne zaman yapıldı, tarihi nedir?
Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından bir müjdeli haber daha geldi. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Kariye Camisi'nin ibadete açılmasının ardından, Kariye Camii hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kariye Camii nerede? Kariye Camisi'ne nasıl gidilir? Kariye Camii ne zaman yapıldı, tarihi nedir? İşte merak edilenler...
KARİYE CAMİİ NEREDE?
KARİYE CAMİİ NE ZAMAN MÜZE OLDU?
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, 29 Ağustos 1945 tarihli ve 3/3054 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin müze ve müze deposu olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmesine ilişkin kısmi, Danıştay Onuncu Dairesinin 11 Kasım 2019 tarihli kararıyla iptal edildiğinden, Kariye Camisi yönetiminin 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına karar verildi.
KARİYE CAMİİ TARİHİ NEDİR?
Kariye Müzesi, Doğu Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir yapı kompleksi olan Khora Manastırı'nın merkezini oluşturan ve İsa'ya adanmış bir kilise yapısıdır. İstanbul (Konstantinos) surlarının dışında kalması nedeniyle binaya Grekçe kent dışı, kırsal alan anlamana gelen Khora ismi uygun görülmüştür. Kariye bu ismin Türkçeleştirilmiş halidir.
Yapının inşa tarihi kesin olarak tahmin edilememekle birlikte 6'ncı yüzyılda İmparator Justiniaus tarafından (527-565) şehir dışında harabe şeklindeki bir şapelin yerine yeniden inşa ettirildiği bilinmektedir. Kommenoslar Dönemi'nde Blackhernal Sarayı'nın yakınında olduğu için kilise önemli dini merasimlerde saray şepali olarak kullanılmıştır.
İstanbul'un fethi sırasında hiçbir zarar görmeyen yapı, Sultan II. Beyazıd devrinde Sadrazam Hadım Ali Paşa tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklenmiştir. Kariye Camisi, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülmüştür.
İstanbul'un fethi sırasında hiçbir zarar görmeyen yapı, Sultan II. Beyazıd devrinde Sadrazam Hadım Ali Paşa tarafından 1511 yılında camiye çevrilmiş ve yanına bir de medrese eklenmiştir. Kariye Camisi, Bakanlar Kurulu kararı ile 1945 yılında müzeye dönüştürülmüştür.