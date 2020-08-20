20 Ağustos 2020, Perşembe
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Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

'nin Keşan ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.08.2020
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Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla F.B, K.G, M.G, K.A, M.Ş, Y.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi.

Kaynak:AA

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