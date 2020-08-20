Edirne'de fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı yakalandı.
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Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla F.B, K.G, M.G, K.A, M.Ş, Y.E. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Keşan Adliyesine sevk edildi.
Kaynak:AA