Seri katilin her cümlesi dehşete düşürdü! Korku filmi senaryosu gibi...

Çayıroğlu, 3 Mayıs 2018 ile yakalandığı 12 Ağustos 2018 arasındaki 3 aylık dönemde benzer yöntemlerde Ordu ve Samsun'da 13 kişiyi katletmiş. Her bir cinayet için ayrı olmak üzere 'Tasarlayarak adam öldürmek' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen Çayıroğlu'nun işlediği değerlendirilen 5 cinayete dair bir başka soruşturma ise Samsun'da devam ediyor.