Dokuz avukat başvuru yapmıştı! Rabia Naz itirazında karar verildi...

TAKİPSİZLİK KARARI USUL VE YASAYA UYGUN BULUNDU

İtiraz dilekçesinde ileri sürülen delillerin kararın değiştirilmesini ve kaldırılmasını gerektirecek kuvvette olmadığı belirtilen mahkeme, bu haliyle kamu davasının açılması için yeterli nedenlerin bulunmadığını, verilen takipsizlik kararının usul ve yasaya uygun olduğunu kaydetti.