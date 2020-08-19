19 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Herkesin canını tehlikeye attılar! 10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!

Herkesin canını tehlikeye attılar! 10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!

'da 10 yaşındaki küçük çocuk, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsü kullandı. Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.08.2020 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020
ABONE OL
Herkesin canını tehlikeye attılar! 10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı!

Adıyaman'da şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir turizm şirketine ait yolcu otobüsünün direksiyonuna gecen 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuk, görenleri hayrete düşürdü.

Herkesin canını tehlikeye attılar! 10 yaşındaki çocuk otobüs kullandı! HERKESİN CANINI TEHLİKEYE ATTILAR! 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK OTOBÜS KULLANDI!

Aralarında otobüs görevlilerinin de olduğu 5 kişi hem kendi canlarını hem de trafikte ilerleyen vatandaşların canlarını hiçe sayarak, kazaya davetiye çıkarttı. Çocuğu direksiyon başına oturtan otobüs görevlileri aynı zamanda çocuğun otobüs kullanma anlarını da cep telefonlarıyla görüntüledi. Çocuğun otobüs kullanma videosu sosyal medyada paylaşıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA