Sivas'ta 2 köy ve bir mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak amacıyla karantina kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre, merkeze bağlı Çatalkaya ve Mermer köyleri, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karara göre de Gürün ilçesi Karadoruk köyüne bağlı Aşağı Çatkara mezrası 18 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla karantinaya alınarak, giriş ve çıkış yasaklanmıştır." ifadesi yer aldı.