18 Ağustos 2020, Salı
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Çankırı'da 2 köy karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirlerinin yeniden artırılması için toplanan Çankırı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Korgun ilçesindeki 2 köy için karantina kararı aldı. Bugay ve Çukurören köylerinin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2020
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Çankırı'da 2 köy karantinaya alındı

Çankırı'nın Korgun ilçesindeki 2 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan değerlendirme doğrultusunda, ilçeye bağlı Bugay ve Çukurören köylerinin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.

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