Koronavirüs ülkesine dönmeyi engelledi! İş bulmak isterken cinsel saldırıya uğradı

Çin'den tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'den ülkesine dönemeyen bir turist, kızının yanında kaldığı sırada çalışmak için iş aradı. Bu sırada tanıştığı kişi tarafından kandırılan kadın, mezarlığa götürülerek istismar edilemeye çalışıldı. Kabus dolu anları yaşayan kadın, şüphelinin elinden kaçarak soluğu emniyette aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucundan şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İŞ BULMAK İÇİN KONUŞTULAR

Hazırlanan iddianamede, 50 yaşındaki müşteki Nazık B.'nin ifadesine yer verildi. Nazık B. ifadesinde, geçici süreliğine kızı Gulshat B.'nin yanına geldiğini, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ülkesine dönemediği için iş aramaya başladığını kaydetti. Önceden de iş bulmak için sonrasında ismini Adem olarak öğrendiği 56 yaşındaki şüpheli ile 20 Nisan günü kullanmış olduğu telefon ile irtibata geçtiğini, ilk olarak şüphelinin arayarak iş olduğunu ve Cevizlibağ Metrobüs durağına gelmesini istediğini anlattı.

Sonrasında şüphelinin iş bulduğu kişi ile görüntülü olarak konuşturduğunu, konuştuğu kişilerin yaşlı olduğunu ve 'Kızım gel işe başla' dediklerini, Adem B.'nin iş yerine götüreceğini söylemesi üzerine beklediğini, şüphelinin 22:00 sıralarında yanına geldiğini belirtti.

Cevizlibağ Metrobüs durağından Edirnekapı Metrobüs durağında indiklerini, şüphelinin kendisini takip etmesini istediğini, E-5'e paralel ara bir yoldan ilerlediklerini, Adem'e kendisini nereye götürdüğünü sorduğunda ilerideki ışıkları göstererek arkasından gelmesini söylediğini kaydetti.

"POLİSİ ARA BENİ KURTAR"

Yolun sonunda bulunan otlu alanda şüphelinin bir anda kendisine saldırmaya başladığını, darp ettiğini, bunun üzerinde gömleğini yırtarak çıkardığını, pantolonunun düğmelerini çözerek demir korkuluklardan geçmesini istediğini ifade etti. O sırada kızını aramak için telefonunu eline alarak kızını aradığını 'Polisi ara beni kurtar' dediğini, Adem B.'nin telefonunu elinden alarak kızına 'Anneni işe götürmek istiyorum, gitmiyor' dediğini belirtti.

KURTULMAK İÇİN TEKME ATTI

Sonrasında telefonu kapatarak kendi cebine koyduğunu, demir parmaklıklardan geçmesini ve geçmemesi halinde pantolonunu da indireceğini söylediğini, korkudan demir korkulukların üzerinden atlayarak mezarlığın içerisine geçtiğini, kurtulmak için mezarlığın içerisinden kaçtığını, Adem B.'nin arkasından gelerek yakaladığını, darp etmeye başladığını ve cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine engel olmak amacıyla şüpheliye tekme attığını anlattı.

TELEFON VE PARASINI DA ALDI

Bu sırada cebinde bulunan bin liranın çimlere düştüğünü, şüphelinin düşen parasını aldığını, vermesini söylediğinde küfür ettiğini, parasını ve telefonunu alamayacağını anladığı için şüphelinin boşluğundan yararlanarak elinden kurtulduğunu beyan etti. Şüpheli ise savunmasında atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde 'Nitelikli cinsel saldırıya geçmeye teşebbüs ettiği, ancak müştekinin direnmesi sonucu icrai hareketlerini neticelendiremediği, eyleminin nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs aşamasında kaldığı belirtildi.

Adem B.'nin müşteki kadını yaraladığı, yaralama eyleminin nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs sırasında şüphelinin eylemini gerçekleştirmeye yönelik nitelikli cinsel saldırı suçuna teşebbüs kapsamında kaldığı anlatıldı. Şüphelinin, müştekinin telefonu elinde olduğu sırada faydalanmak amacı ile müştekiden çekip almak suretiyle telefonunu aldığı, cebine koyduğu, müştekiye ait bin liranın çimlere düştüğü sırada müştekinin çaresiz bulunduğu sırada çimdeki bin lirayı egemenlik alanına sokarak icrai hareketlerini neticelendirdiği kaydedildi.

YARGILANACAK

Savcılıkça, Adem B.'nin şehevi ve cinsel arzularını tatmin etmek maksadıyla müştekiye nitelikli cinsel saldırıya teşebbüste bulunduğu belirtildi. 'Nitelikli Cinsel Saldırıya teşebbüs', 'Gece vakti Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak', 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık' suçlarından cezası istenen şüpheli ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Sema Alim Dalgıç/SABAH