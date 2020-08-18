Diyanet açıkladı! Muharrem ayı ne zaman başlıyor, bitiyor? 2020 Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem ayına sayılı günler kaldı. Muharrem ayının İslam tarihinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın onuncu günü "Aşure günü" olarak idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2020 Muharrem ayının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2020 Muharrem orucu ne zaman tutulur? Aşure günü ne zaman, hangi gün? İşte 2020 Muharrem ayı ve aşure günü ile ilgili merak edilenler...

MUHARREM AYI NE ZAMAN? 2020

Muharrem ayı, tarih boyunca insanlık için dönüm noktaları sayılabilecek önemli olayların yer aldığı bir aydır. Muharrem ayı bu sene 20 Ağustos Perşembe Hicri Yılbaşı ile başlayacak.

Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Aşure günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç birşey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşure günü yardı. Yine Aşure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]