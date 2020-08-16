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Kangalların genetik yapısı çipli takiple korunacak

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliği, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen köpeğinin gen yapısının doğduğu andan itibaren vücuduna takılacak çip sayesinde korunması hedefleniyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.08.2020 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020
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Kangalların genetik yapısı çipli takiple korunacak

İri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliği, sahibine ve görevine sadakatiyle bilinen Kangal köpeğinin gen yapısının doğduğu andan itibaren vücuduna takılacak çip sayesinde korunması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada "Doğduğu andan itibaren takılacak özel bir çiple Kangal köpeğimizin bütün gelişim merhaleleri izlenecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, sağlık durumundan tutun da geçirdiği evrelere kadar takip edilecek. Dolayısıyla Kangal köpeğinin geniyle oynanmasını engellemiş olacağız" dedi.

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