Yürüyüş yolunda taciz! İfadesi dehşete düşürdü...

Hürriyet'in haberine göre; Kendisine saldırıda bulunan kişiyi ittiğini belirten S.H., koşarak uzaklaşmaya başlayan Mert Berkan B.'nin peşine düştü. Mert Berkan B.'nin, bir restoranın ara sokağına girdiğini gören S.H., restoran çalışanlarına durumu anlattı. Çalışanlar, kaçma imkânı kalmayan Mert Berkan B.'nin önünde beklemeye başladı. Olay yerine polisler gelerek Mert Berkan B.'yi gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Mert Berkan B.'nin avukat babası Elvan B. müvekkilinin kaçma şüphesi bulunmadığını belirterek adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasını istedi. İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hâkimliği, Mert Berkan B.'yi, yaşadığı konutu terk etmeme şartı ile serbest bıraktı. S.H.'nin avukatının bu karara itiraz edeceği öğrenildi. Mert Berkan B.'nin, İstanbul Rehberler Odası'na kayıtlı turist rehberi olduğu belirlendi. Şüpheli Mert Berkan B. konu ile ilgili görüşme talebimizi ise yanıtsız bıraktı.