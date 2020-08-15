17 Ağustos depreminin 21. yılı! Depremin izleri denizde silinemedi...

Aşağıda dev çınar ağaçlarımız var. İki büyük binamız var. Bu binalarımız içinde artık balıklar yaşıyor. İnsanlara ait kara parçasının suda ve böyle bir derinlikte olması büyük bir şans ve şansızlık aslında. Bizler hiç bozulmadan bu parkuru yıllarca saklayabildik. Gelen misafirlerimize de depremin izlerini gösterebiliyoruz" dedi.