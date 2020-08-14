Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada

Sosyal medyaya yansıyan köpeğe işkence içerikli görüntü tepki çekti.

Görüntüde bir kadın köpeğini boynuna bağladığı iple aşağı sallandırıyor, yetmezmiş gibi bir de balkon duvarına çarpıyor.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntünün nerede ne zaman çekildiği bilinmezken dakikalarca süren işkence sonrasında köpeğin durumunun ne olduğu ise belirsiz. Küçük köpeğe yapılan işkenceye dair skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı.

DAMLA KAYA / SABAH