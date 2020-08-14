Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada
Sosyal medyada yayılan köpeğe işkence görüntüleri büyük tepki çekti. Bir kadın, köpeğin boynuna bağladığı iple balkondan aşağı sallandırdı ve sertçe balkon duvarına çarptı. SABAH Gazetesi'nden Damla Kaya'nın haberi...
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KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Sosyal medyaya yansıyan köpeğe işkence içerikli görüntü tepki çekti.
Görüntüde bir kadın köpeğini boynuna bağladığı iple aşağı sallandırıyor, yetmezmiş gibi bir de balkon duvarına çarpıyor.
KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Görüntünün nerede ne zaman çekildiği bilinmezken dakikalarca süren işkence sonrasında köpeğin durumunun ne olduğu ise belirsiz. Küçük köpeğe yapılan işkenceye dair skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı.
DAMLA KAYA / SABAH