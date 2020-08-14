14 Ağustos 2020, Cuma
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Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada

Sosyal medyada yayılan köpeğe işkence görüntüleri büyük tepki çekti. Bir kadın, köpeğin boynuna bağladığı iple balkondan aşağı sallandırdı ve sertçe balkon duvarına çarptı. Gazetesi'nden 'nın haberi...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada

Sosyal medyaya yansıyan köpeğe işkence içerikli görüntü tepki çekti.

Görüntüde bir kadın köpeğini boynuna bağladığı iple aşağı sallandırıyor, yetmezmiş gibi bir de balkon duvarına çarpıyor.

Sosyal medyada infial uyandırdı! Köpeğe işkence kamerada SOSYAL MEDYADA İNFİAL UYANDIRDI! KÖPEĞE İŞKENCE KAMERADA

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ
Görüntünün nerede ne zaman çekildiği bilinmezken dakikalarca süren işkence sonrasında köpeğin durumunun ne olduğu ise belirsiz. Küçük köpeğe yapılan işkenceye dair skandal görüntüye sosyal medyada tepki yağdı.

DAMLA KAYA / SABAH

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