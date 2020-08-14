14 Ağustos 2020, Cuma
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İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahale sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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İzmir'de otluk alanda yangın çıktı

Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 4 sitenin boşaltıldığı bildirildi.

Ildır Mahallesi'nde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, ekiplerin sayısı artırıldı.

Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, yaptığı açıklamada, "Yangına müdahale devam ediyor. Tedbir amaçlı 4 sitemizi boşalttık." dedi.

Yangına 30 arazöz, 8 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Rüzgar nedeniyle büyüyen yangında ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine gelmemesi için çaba harcıyor.

Havanın karanlık olması nedeniyle helikopter ve uçakla müdahale yapılmazken, ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.

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