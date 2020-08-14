Maskesiz genç neye uğradığını şaşırdı! Sosyal medyayı salladı

Pandemi sürecinde hem dezenfeksiyon çalışmalarını hem de toplumsal duyarlılık çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de yerel yönetimlerde ilk kez uygulanan 'durakta canlı kamera sistemi'ni hayata geçirdi. Belediye, şehrin en kalabalık merkezlerinden Alaaddin Tepesi'ne yakın bir otobüs durağındaki dijital ekrana, canlı kamera sistemi kurarak maske ve sosyal mesafeyi korumak için vatandaşlara canlı uyarılar yapıyor. Aniden ekrana yansıyan Başkan Altay'ı karşılarında gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Başkan Altay, canlı yayında maske kontrolü yaparak, maskesiz dolaşanları uyararak, koronavirüse karşı duyarlı olma çağrısı yapıyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN