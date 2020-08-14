İzmir'de feci olay! Mazgal kapağı yüzünden bacağı kırıldı

'BELEDİYENİN SORUMLULUĞUNDA'

Avukat Anıl Ersoy, konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğuna dikkat çekerek, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi uyarınca belediyelerin görev ve sorumlulukları kapsamında su ve kanalizasyon gibi kentsel alt yapıyı, kent ve vatandaş için çevre ve çevre sağlığını koruyucu şekilde tümüyle yerine getirmeli. Bu hükme aykırılık olması halinde belediye aleyhine hem yetkililer adına idari yaptırım, hem de vatandaş için gördüğü zararın tazmin edilmesi doğar" dedi.