Ardahan'da askeri araç kaza yaptı! 5 personel hafif yaralı

Kentte seyir halindeki bir askeri kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun 1. kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, araçtaki 5 askeri personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ile polis ve askeri yetkililer sevk edildi.

Hafif yaralanan 5 askeri personel, sağlık görevlilerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.