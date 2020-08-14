14 Ağustos 2020, Cuma
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Ardahan'da askeri araç kaza yaptı! 5 personel hafif yaralı

'da bariyere çarpan askeri araçtaki 5 personel hafif yaralandı. Hafif yaralanan 5 askeri personel, sağlık görevlilerince kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Ardahan'da askeri araç kaza yaptı! 5 personel hafif yaralı

Kentte seyir halindeki bir askeri kamyonet, Ardahan-Kars kara yolunun 1. kilometresinde yol kenarındaki bariyere çarptı.

Kazada, araçtaki 5 askeri personel yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ile polis ve askeri yetkililer sevk edildi.

Hafif yaralanan 5 askeri personel, sağlık görevlilerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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