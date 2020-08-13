Son dakika: Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını
Son dakika haberine göre Muğla'nın Milas ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 200 metre mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.
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Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.
Dağlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine ulaşmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytin ağaçları, kalan kısmı ise çam ağaçları ile kaplı yaklaşık 5 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.