13 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

Son dakika haberine göre 'nın ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık mesafedeki alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Son dakika: Milas'ta yerleşim yerleri yakınında orman yangını

Milas'a 5 kilometre mesafedeki kırsal Kızılcayıkık Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Zeytin ve çam ağaçları ile kaplı dağlık alanda çıkan yangın, yerleşim yerlerine de 200 metre mesafeye kadar yaklaştı.

Dağlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yerleşim yerine ulaşmadan yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, büyük bölümü zeytin ağaçları, kalan kısmı ise çam ağaçları ile kaplı yaklaşık 5 dönüm alan küle döndü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.

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