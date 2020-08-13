Avcılar D-100'de yoğun trafik! 5 kilometrelik yol 30 dakika sürüyor

Bayram tatili ve yıllık izinlerini İstanbul dışında geçirenlerin de dönmesi ile D-100 karayolundaki yolculuk daha da zorlu hale geldi. Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk en üst düzeye ulaşırken arıza yapan araçların bir şeridi tıkaması ile oluşan araç kuyruğunun Topkapı yönünde Esenyurt ve Ambarlı kavşağına, Beylikdüzü yönünde ise Sefaköy'e kadar uzadığı görülüyor.



