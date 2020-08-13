13 Ağustos 2020, Perşembe
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Avcılar D-100'de yoğun trafik! 5 kilometrelik yol 30 dakika sürüyor

Kurban Bayramı tatili ile yıllık izinlerini birleştirenlerin dönmesi ile trafiği koronavirüs öncesi yoğunluğuna dönerken, özellikle ile arasındaki 5 kilometrelik yolun ortalama 30 dakikada kat edilebildiği belirlendi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.08.2020 Güncelleme Tarihi: 13.08.2020
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Avcılar D-100'de yoğun trafik! 5 kilometrelik yol 30 dakika sürüyor

Günün hemen her saatinde yoğun olan ile arasındaki karayolundaki yolculuk, yoğun araç trafiği ve sıcak havanın etkisi ile çileye dönüşüyor.

Yan yollar da yolcu indirip- bindiren minibüs veya otobüslerin yanı sıra park edilen araçlar nedeniyle sık sık kilitlenmesine neden oluyor.

Bayram tatili ve yıllık izinlerini dışında geçirenlerin de dönmesi ile karayolundaki yolculuk daha da zorlu hale geldi. Sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk en üst düzeye ulaşırken arıza yapan araçların bir şeridi tıkaması ile oluşan araç kuyruğunun Topkapı yönünde ve Ambarlı kavşağına, Beylikdüzü yönünde ise Sefaköy'e kadar uzadığı görülüyor.


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