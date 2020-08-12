Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Eflani ilçesinden cam tozu alarak Karabük'ten Eskipazar istikametine giden Recep Aydın yönetimindeki 06 BF 7514 plakalı tır, Cumayanı mevkisinde sürücüsünün köpeğe çarpmamak için yaptığı manevrayla devrildi.