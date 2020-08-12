Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat annesini ve kardeşini öldürmüştü! Cinnetin nedeni 20 milyonluk miras

İddiaya göre, avukat kardeş Altuğ ve anne İkbal Polat arsa, ev ve bankada bulunan paralarla birlikte ortalama 20 milyon lira değerindeki mirasın paylaşılması için bir araya geldi. Vali Yardımcısı Polat, daha önce iddiaya göre kardeşi Altuğ'a, "Sen bekarsın, ben evliyim. Bu malları benim üzerime yapalım" dedi.