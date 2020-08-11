Valilikten yeni korona kararı! Düğün ve nişan törenleri...

Bursa Valiliği, kentte sosyal mesafe kuralına uyulmaması ve maske kullanılmaması nedeniyle düğün, nişan, sünnet düğünü gibi etkinlikler için yeni önlemler aldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda düğün, nişan ve sünnet düğünleri, aynı gün içinde en fazla 2 saat sürecek şekilde yapılacak. Bu tür etkinliklerden önce kaymakamlıklara bilgi verilecek.

Düğün konvoyları ise en fazla 10 araç ile oluşturulacak. Yemek ve ikramlar da mümkünse ambalajlı servis edilecek.