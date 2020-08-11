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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Son dakika haberine göre; 'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 5 kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Ekiplerin yaptığı incelemede Ömer Çetin, Yusuf İçuz, Elif Naz Çetin, Ela Çetin ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 5 kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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