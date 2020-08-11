Son dakika: Çorum'da feci yangın! 2'si çocuk 5 ölü...
Son dakika haberine göre; Çorum'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti. Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 5 kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
Ekiplerin yaptığı incelemede Ömer Çetin, Yusuf İçuz, Elif Naz Çetin, Ela Çetin ve Elif İçuz'un cansız bedenine ulaşıldı.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 5 kişinin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.