Sosyal mesafe uyarısı yapan hemşire darp edildi

Ancak Selvi K.'nin oğlu, Doğan'a yumruk attı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Sinan Doğan'ın burnunda kırık oluştu. Şikayetçi olan Doğran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddet, covid dinlemiyor. Tedbirini almayan milletimiz, test yapmaya gelince size böyle aslan kesiliyor. Beni darp eden adamın annesinin söylediği şey ise; 'Ne olmuş bir yumruk yemiş'" dedi.