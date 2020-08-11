Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda can pazarı! Yolcu otobüsünde yangın çıktı

Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan bir firmaya ait otobüs, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Durumu farkeden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin, alevlere müdahalesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden Çekmeköy'deki yolcu otobüsü yangına ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 17.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolunda (Çekmeköy) seyir halindeki Diyarbakır-İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünün motor bölümünde yangın çıkmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleriyle yangına müdahale edilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak, yol geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır. Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun."

