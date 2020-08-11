Mide bulandıran olay! Çocuğuna yardım için çağırdığı komşusuna tecavüz etti

TEHDİT ETMİŞ

Bunun üzerine mağdura "Bunu kimseye söyleme, seni döverim, sen artık benim karımsın" gibi şeyler söylediği, bu eylemden kısa süre sonra yine çocuğuna yardım etme bahanesiyle mağduru evine çağırdığı, mağdura ikinci kez cinsel istismarda bulunduğu ve sinkaflı sözler söylediği ifade edildi.

Mağdurun bu eylemler nedeniyle bir süre sonra hamile olduğunu öğrenince durumu ailesine bildirdiği ve bunun üzerine şikayetçi olunduğu kaydedildi.