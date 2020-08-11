İstanbul’da motosikletli terörü! O magandaya ceza yağdı

Konu ile ilgili yakalanan şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" içerikli 46/2-G maddesi gereğince bin 228 TL ve "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" içerikli 67/1D maddesi gereğince 6 bin 141 TL ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" içerikli 47/1-D maddesi gereğince 132 TL olmak üzere toplamda 7 bin 501TL trafik idari para cezası uygulandı.