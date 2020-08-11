İstanbul’da motosikletli terörü! O magandaya ceza yağdı

İstanbul’da motosikletli bir magandanın drift, makas ve tek teker terörü gündeme gelmişti. Can güvenliğini hiçe sayan ve çevresindeki insanların hayatını tehlikeye düşüren şüpheliye ceza yağdı.

İstanbul'da motosikletli bir magandanın drift, makas ve tek teker terörü gündeme gelmişti. 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme" konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, görüntülerin incelenmesi neticesinde motosiklet plaka bilgileri üzerinden yapılan sorgulama neticesinde bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Anıl K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.





Konu ile ilgili yakalanan şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri" içerikli 46/2-G maddesi gereğince bin 228 TL ve "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" içerikli 67/1D maddesi gereğince 6 bin 141 TL ve "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural yasak zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" içerikli 47/1-D maddesi gereğince 132 TL olmak üzere toplamda 7 bin 501TL trafik idari para cezası uygulandı.





Aynı kanunun 45. Maddesi gereğince sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. Ayrıca Türk Ceza Kanununun "Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır " içerikli 179/2 maddesine istinaden hakkında adli işlem başlatıldı.



Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.



(Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)