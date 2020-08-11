11 Ağustos 2020, Salı
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İstanbul Beşiktaş'ta değnekçiler çatıştı!

Son dönemde 'da palazlanan değnekçiler birbirleriyle çatıştı. 'ta korsan otoparkçılık yapan iki kişi arasında araç parkı yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu, bir kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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İstanbul Beşiktaş'ta değnekçiler çatıştı!

Beşiktaş'ta "değnekçi" diye tabir edilen iki korsan otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ
Alınan bilgiye göre, Yıldız Çiçeği Sokak'ta korsan otoparkçılık yapan iki kişi arasında araç parkı yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu, bir kişi yaralandı.

Şüpheli önce yaya, ardından taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan korsan otoparkçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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