Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...

Osmancık'ın sevilen esnaflarından aynı zamanda AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Cansu Çam ile hayatını birleştirdi. Ramazan Çalışkan ve Cansı Çam, Osmancık'ta gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan'ın düğünü ilginç görüntülere sahne oldu.