Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...
AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan'ın düğününde ilginç anlar yaşandı. Damadın sağdıçları adetlere göre, damat Ramazan Çalışkan'ın başında onlarca yumurta kırdı, yanık yağ döktü, kum serpti.
Osmancık'ın sevilen esnaflarından aynı zamanda AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Cansu Çam ile hayatını birleştirdi. Ramazan Çalışkan ve Cansı Çam, Osmancık'ta gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan'ın düğünü ilginç görüntülere sahne oldu.
DAMADIN BAŞINDA ONLARCA YUMURTA KIRILDI, YANIK YAĞ DÖKÜLDÜ
Çorum'un Osmancık ilçesinde damadın başında yumurta kırma geleneği yaşatıldı. Osmancık Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan ve Cansu Çam çiftinin düğün gecesinde ülkemizin düğün gelenekleri arasında yer alan damadın başında yumurta kırma geleneği hayat buldu.
Damadın sağdıçları adetlere göre, damat Ramazan Çalışkan'ın başında onlarca yumurta kırdı, yanık yağ döktü, kum serpti. Ayrıca limona karşı tiki olan damadın boynuna limondan yapılan kolye asıldı.
Yapılan düğün ile Osmancık ilçesinin gelenekleri yaşatılmış oldu.