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Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...

Osmancık Belediye Meclis Üyesi 'ın düğününde ilginç anlar yaşandı. Damadın sağdıçları adetlere göre, damat Ramazan Çalışkan'ın başında onlarca yumurta kırdı, yanık yağ döktü, kum serpti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2020
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Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...

Osmancık'ın sevilen esnaflarından aynı zamanda AK Parti Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan, Cansu Çam ile hayatını birleştirdi. Ramazan Çalışkan ve Cansı Çam, Osmancık'ta gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdiler. Osmancık Belediye Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan'ın düğünü ilginç görüntülere sahne oldu.

Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...

DAMADIN BAŞINDA ONLARCA YUMURTA KIRILDI, YANIK YAĞ DÖKÜLDÜ

Çorum'un Osmancık ilçesinde damadın başında yumurta kırma geleneği yaşatıldı. Osmancık Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Çalışkan ve Cansu Çam çiftinin düğün gecesinde ülkemizin düğün gelenekleri arasında yer alan damadın başında yumurta kırma geleneği hayat buldu.

Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...

Damadın sağdıçları adetlere göre, damat Ramazan Çalışkan'ın başında onlarca yumurta kırdı, yanık yağ döktü, kum serpti. Ayrıca limona karşı tiki olan damadın boynuna limondan yapılan kolye asıldı.

Damadı evleneceğine pişman ettiler! Düğünde ilginç görüntüler...

Yapılan düğün ile Osmancık ilçesinin gelenekleri yaşatılmış oldu.

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