09 Ağustos 2020, Pazar
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Skandal görüntü! Koronavirüse rağmen parti düzenlediler!

Fatih Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup eğlence yaptı. Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de denizde tekneler üzerinde denetim yaptı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2020
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Skandal görüntü! Koronavirüse rağmen parti düzenlediler!

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere rağmen vatandaşlar teknelerde eğlence yapmaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nden tekneye binen içinde çocukların da olduğu kalabalık bir grup, boğaza açıldı.

Skandal görüntü! Koronavirüse rağmen parti düzenlediler!

Teknenin sahilden hareket etmesi sonrasında teknede bulunanlar eğlenmeye başladı. Çeşitli oyun havaları eşliğinde eğlenen grubun sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.

Skandal görüntü! Koronavirüse rağmen parti düzenlediler!

POLİS DENETİM YAPTI

Vatandaşların, koronavirüs tedbirlerine uymaması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de Haliç'te ve İstanbul Boğazı'nda tekneler üzerinde denetimlerde bulundu.

Skandal görüntü! Koronavirüse rağmen parti düzenlediler!

Denizde bulunan teknelere çıkan polis ekipleri, burada bulunanların koronavirüs tedbirlerine uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol edilen bir teknede bulunanların maske takmaması nedeniyle bu kişilere 900 TL para cezası kesildi.

Skandal görüntü! Koronavirüse rağmen parti düzenlediler!

Ayrıca tekneyi, evraklarında belirtilen kişinin dışında kişilerin kullandığı tespit edildi. Tekne ve içindekiler hakkında İstanbul Liman Başkanlığı için tutanak tutuldu.

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