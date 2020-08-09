Antalya Serik'te şok! Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı restoran sahibini öldürdü

Kan donduran olay, sabaha karşı Serik ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, işletme sahibi Ali Tülücü ile İsmail Körk, sohbet ettikleri sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Körk, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.