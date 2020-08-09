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Antalya Serik'te şok! Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı restoran sahibini öldürdü

'nın ilçesinde cezaevinden izinli çıkan , gittiği restoranda tartıştığı iş yeri sahibi 'yü (49) tabancayla öldürdü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2020 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020
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Antalya Serik'te şok! Cezaevinden izinli çıktı, tartıştığı restoran sahibini öldürdü

Kan donduran olay, sabaha karşı ilçesi Belkıs Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İddiaya göre, işletme sahibi ile , sohbet ettikleri sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı. Körk, tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla Tülücü'ye 5 el ateş etti.

İşletmede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, göğsüne 2, sağ koluna 2 ve sağ eline bir kurşun isabet eden Tülücü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Tülücü'nün cezanesi önce Serik Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aldığı yumruk ve tekme darbeleriyle hafif yaralanan İsmail Körk ise tedavi edilmek üzere ilçede bulunan özel bir hastaneye götürüldü. Körk, buradaki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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