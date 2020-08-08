08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Manisa'da mobilya fabrikasında yangın

'nın Şehzadeler ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Manisa'da mobilya fabrikasında yangın

Alınan bilgiye göre, Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DESTEK SAĞLANIYOR

Yangını söndürmek için ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

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