Manisa'da mobilya fabrikasında yangın
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde mobilya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alınan bilgiye göre, Selimşahlar Mahallesi'nde bulunan mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede yayılan alevleri söndürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DESTEK SAĞLANIYOR
Yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.