08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

’ta gece saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Güneş Köyü yakınlarında kargo kamyonuyla aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
ABONE OL
Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Bülent Çoşkun (41) yönetimindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla Fırat Taşkın (35) yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı araç, çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATA VEDA ETTİLER

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. sonrası Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32), kaza yerinde yaşamını yitirdi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun'da, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİ ALTINDA

Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA