Hafif ticari araç ile kargo kamyonu çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı
Sivas’ta gece saat 02.00 sıralarında Kayseri-Malatya kara yolunun Gürün ilçesi Güneş Köyü yakınlarında kargo kamyonuyla hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bülent Çoşkun (41) yönetimindeki 44 AY 966 plakalı kargo kamyonuyla Fırat Taşkın (35) yönetimindeki 34 LJ 4155 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı.
OLAY YERİNDE HAYATA VEDA ETTİLER
Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrası Sürücü Taşkın ile aynı araçtaki Yetkin Çimenli (32), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kamyonda sıkışan sürücü Coşkun, Gürün Belediyesi ile Pınarbaşı Belediyesi itfaiyesi ekiplerince araçtan çıkarılarak Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü Coşkun'da, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
TEDAVİ ALTINDA
Kazada yaralanan Ferhat Aslantaş, ise aynı hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.