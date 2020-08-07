Malatya'da 11 bin kök kenevir ele geçirildi
Battalgazi ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bin 11 bin kök kenevir ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Battalgazi ilçesinde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
11 BİN KÖK KENEVİR BİTKİSİ…
Jandarma ekiplerince belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 11 bin kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
İFADESİ ALINACAK
Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.