Kayseri’de üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti
İncesu ilçesinde dün akşam saatlerinde Kızılören Mahallesi’nde üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Abdullah Cebrail Erbay, hayatını kaybetti. Minik Cebrail, Kızılören Mahallesinde toprağa verildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da yaşayan Abdullah Cebrail Erbay, tatil için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Erbay, müstakil evin bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynarken, kapı üzerine devrildi.
HAYATA VEDA ETTİ
Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kapının altında kalan Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi için ambulansla İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kızılören Mahallesinde toprağa verildi.