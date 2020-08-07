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Kayseri’de üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti

İncesu ilçesinde dün akşam saatlerinde Kızılören Mahallesi’nde üzerine düşen 7 yaşındaki , hayatını kaybetti. Minik Cebrail, toprağa verildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Kayseri’de üzerine demir kapı düşen 7 yaşındaki Cebrail, hayatını kaybetti

İstanbul'da yaşayan Abdullah Cebrail Erbay, tatil için ailesiyle birlikte memleketlerine geldi. Erbay, müstakil evin bahçesinde bulunan sürgülü demir kapıyla oynarken, kapı üzerine devrildi.

HAYATA VEDA ETTİ

Olayı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kapının altında kalan Erbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi için ambulansla İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Abdullah Cebrail Erbay'ın cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kızılören Mahallesinde toprağa verildi.

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