YÖK açıkladı! Üniversitede o bölümleri seçenlere maaş gibi burs verilecek

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 eğitim öğretim yılından beri ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ve refahı için önemli olan alanlara öncelik tanımak suretiyle belli lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen öğrencilere "YÖK Destek Bursu" veriliyor.

Yeni YÖK olarak stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık burslar verilmeye devam edilecek.