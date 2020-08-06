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Eşine kızdı evini yaktı! Yanma görüntüleri ortaya çık

'te eşine sinirlenen İsmail A. evini ateşe vermişti. Ateşe verilen evin yanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Evin yandığını gören vatandaşlar tüpü ile alevlere camdan müdahale etmeye çalışıyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2020 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
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Eşine kızdı evini yaktı! Yanma görüntüleri ortaya çık

ilçesi Kavakpınar Mahallesi'nde eşi ile sorunları olan İsmail A., yaşadıkları tartışmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.

Eşine kızdı evini yaktı! Yanma görüntüleri ortaya çık EŞİNE KIZDI EVİNİ YAKTI! YANMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIK

İsmail A., kimse olmadığı gece saatlerinde evini yanıcı madde dökerek ateşe verdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek söndürdü. 22 Temmuz'da gerçekleşen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

MAHALLE SAKİNLERİ SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Eşine sinirlenen İsmail A. evini ateşe verme anının güvenlik kameraları ortaya çıktı. Apartmanın dış cephesinden görünen görüntülerde, daire içinden alevler yükseliyor.

Evin yandığını gören vatandaşlar tüpü ile alevlere camdan müdahale etmeye çalışıyor.

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