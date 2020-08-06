Eşine kızdı evini yaktı! Yanma görüntüleri ortaya çık

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan eve müdahale ederek söndürdü. 22 Temmuz'da gerçekleşen olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.