Ölümden saniyelerle kurtuldu: Kurtulmam Rabbimizin mucizesi

Yürekleri ağızlara getiren olay, Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde, bu sabah saat 07.50 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek için servis aracını bekleyen bir kişi, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark etti. Can havliyle kendisini yola attı. 41 yaşındaki İsmail Özyıldız, trafikte ilerleyen araçların arasında kalıp ölümden dönerken, minibüs kaldırıma çıkarak, tabela ile bariyere çarptı. O anlar bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yaşananlara tanık olan Cüneyt Kayabaşı, "Minibüs sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs, servis bekleyen işçinin üzerine doğru geldi. İşçi de kendisini yola attı. Kazayı ufak yaralarla atlattı" dedi.

Bursa'da yol kenarında işe gitmek için servis beklerken, bir minibüsün hızla üzerine geldiğini fark edince kendisini yola atarak ölümden dönen kişinin 41 yaşındaki İsmail Özyıldız, olduğu ortaya çıktı. Bursa Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan Özyıldız, ölümden döndüğü anları anlattı.

Özyıldız, "Bayram iznimin ardından ilk iş günü olduğu için, servis şoförü beni göremez diye, yolun kenarında bekliyordum. Bu sırada orta şeritten üzerime doğru aracın geldiğini gördüm, ilk başta arkaya kaçmaya çalıştım. Aracın kaldırıma çıkacağını anlayınca kendimi yola doğru attım. Araba duvara vurup, ayağıma çarptı. Daha sonra elektrik direkleri ve bariyerlere vurarak, durdu. Ambulans geldi." ifadelerini kullandı.

'KURTULMAM RABBİMİZİN MUCİZESİ'

Kaçtığı anı hatırlamadığını belirten İsmail Özyıldız, "Nasıl kaçtığımı ben de bilmiyorum. Normalde tezcanlıyım ama o esnada nasıl düşündüm yola doğru atlamayı. Belki de Rabbim bana düşündürdü. Aracın o şekilde gelip de kaldırıma çıkacağını düşünebildim. Saniyeler belki de saliselerle kurtuldum, ama ayağımı kurtaramadım, servis aracı ayağıma vurdu. Öyle yapmasaydım beni betona sıkıştırabilirdi" diye konuştu.

Sürekli bu tür kazalar atlattığını ifade eden Özyıldız, "Böyle kazalar başıma biraz fazla geliyor. 2009 yılında iş kazası geçirdim. Ailem 'Bunlar hep seni mi buluyor?' diyor. Demek ki Rabbim bizi böyle sınıyor. Buna da çok şükür. Demek ki birilerinin duası sayesinde kurtulduk. Güvenlik kameralarını gördüm. Görünce de buradan kurtulmam Rabbimin mucizesi dedim" şeklinde konuştu.