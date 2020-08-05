05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kastamonu'da boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı uzman çavuş kurtardı

Jandarma , ailesiyle geldiği 'nde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki H.Y.'yi suya girerek kurtardı. H.Y., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Kastamonu'da boğulma tehlikesi geçiren küçük kızı uzman çavuş kurtardı

'da yaşayan H.Y. adlı kız çocuğu, ailesiyle birlikte memleketi 'nun Pınarbaşı ilçesine gelerek, dün 'ni görmeye gitti. H.Y., şelalenin yan kısmındayken, ayağının kayması sonucu suya düştü. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki suda boğulma tehlikesi geçiren H.Y.'nin ailesi ve çevredekiler paniğe kapıldı.

SON ANDA KURTARARAK, DIŞARI ÇIKARDI

Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan jandarma , küçük kızın boğulma tehlikesi geçirdiğini fark ederek, kıyafetiyle suya girdi. Yılmaz, H.Y.'yi boğulmaktan son anda kurtararak, dışarı çıkardı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkarılan küçük kıza müdahalede ederek, sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. H.Y., yapılan kontrollerin ardından ailesine teslim edildi.

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