Kayalıklara düşen İngiliz pilot Richerad Pattendem'ı JÖAK ve JAK kurtardı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotunu, JAK ve JÖAK kurtararak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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Ölüdeniz Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 800 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu İngiltere vatandaşı Richerad Pattendem, kalkıştan kısa bir süre sonra kayalık alana düştü.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, İngiliz pilot Pattendem'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavisi süren yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.