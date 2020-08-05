05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Kayalıklara düşen İngiliz pilot Richerad Pattendem'ı JÖAK ve JAK kurtardı

’nın Fethiye ilçesinde kayalıklara düşen yamaç paraşütü pilotunu, ve kurtararak hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Kayalıklara düşen İngiliz pilot Richerad Pattendem'ı JÖAK ve JAK kurtardı

Mahallesi'ndeki dünyaca ünlü Babadağ'ın bin 800 metrelik pistinden single (tekli) uçuş yapan yamaç paraşütü pilotu vatandaşı , kalkıştan kısa bir süre sonra kayalık alana düştü.

Diğer pilotlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ölüdeniz'de konuşlanan Jandarma Özel Arama Kurtarma () timi ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Pattendem'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırdı.

Tedavisi süren yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

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