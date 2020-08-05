Kayalıklara düşen İngiliz pilot Richerad Pattendem'ı JÖAK ve JAK kurtardı

Diğer pilotlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ölüdeniz'de konuşlanan Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JAK ekipleri sevk edildi.