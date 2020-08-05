Bursa’da eski sevgilisiyle görüşen gençle karşılaştı, bıçakladı

22 yaşındaki İ.K. eski sevgilisi S.H. (19) ile görüşen M.Y. (23) ile bir evin önünde karşılaştı. İ.K., M.Y.'e, "Neden eski sevgilimle buluşuyorsun" dedi. M.Y. tepki gösterince iki genç arasında tartışma çıktı.