Bursa’da eski sevgilisiyle görüşen gençle karşılaştı, bıçakladı
Osmangazi ilçesinde saat 21.30 sıralarında merkez Güneştepe Mahallesi'ndeki bir evin önünde iki genç arasında sevgili olayı yüzünden kan aktı. Bir genç eski sevgilisiyle buluştuğu gerekçesiyle bir genci bıçakla yaraladı. Zanlı kısa sürede suç aletiyle gözaltına alındı.
22 yaşındaki İ.K. eski sevgilisi S.H. (19) ile görüşen M.Y. (23) ile bir evin önünde karşılaştı. İ.K., M.Y.'e, "Neden eski sevgilimle buluşuyorsun" dedi. M.Y. tepki gösterince iki genç arasında tartışma çıktı.
KARNINDAN YARALADI
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle İ.K., yanındaki bıçakla M.Y.'i karnından yaraladı. M.Y. kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.K. olay yerinden kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.Y., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
SUÇ ALETİ İLE YAKALANDI
Kaçan İ.K. ise kısa süre polis ekiplerince suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.