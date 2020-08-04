Son dakika: Antalya’da korkutan orman yangını
Son dakika haberin e göre Antalya’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına 4 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edilerek, yangın kontrol altına alındı.
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Yangın, saat 12.45 sıralarında Pınargözü Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına 4 arazöz, 2 helikopter, 4 teknik eleman ve 20 orman işçisi müdahale etti. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.