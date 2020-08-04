04 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Antalya’da korkutan orman yangını

Son dakika: Antalya’da korkutan orman yangını

Son dakika haberin e göre ’nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına 4 arazöz ve 2 helikopterle müdahale edilerek, kontrol altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Antalya’da korkutan orman yangını

Yangın, saat 12.45 sıralarında Pınargözü Boyalı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Dumanların yükseldiği gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangına 4 arazöz, 2 helikopter, 4 teknik eleman ve 20 orman işçisi müdahale etti. Korkutan yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA