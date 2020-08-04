Manukyan’ın tek varisi şaşırttı! Milyonların sahibine 9 binlik icra takibi

5 DAİRENİN AİDATINI ÖDEMEMİŞ

Şu an 80 yaşında olan Kerope Çilingir'e 200 milyonluk dev bir miras kaldı. Milyonluk mirasın sahibi Çilingir ise İstanbul Şişli'de bulunan Polat Palas apartmanında 15-16-20-21-22 numaraları dairelerinin aidatlarını ödemediği için mahkemelik oldu.

İddianame göre, apartmanda yönetim kurulu kararıyla ortak giderler kat maliklerinden tahsil edilecekti. Kerope Çilingir 2020 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan aidat ücretini ödemedi.