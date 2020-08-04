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Kırşehir’de bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi

Kaman ilçesi Gaffar Mahallesinde teşebbüsünde bulunan vatandaşı polis kurtardı. Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ’ne kaldırıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 04.08.2020
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Kırşehir’de bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi

İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.K., evine kendini kilitleyerek bileklerini kesti.

HAYATİ MÜDAHALE

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri 4. kattaki eve itfaiye ekipleri ile birlikte girerek yaşamsal müdahaleyi yaptı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

C.K.'nın kollarına pansuman yapıp sağlık ekiplerine teslim eden polisler, bölgede yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından 'ne kaldırıldı.

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