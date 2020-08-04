Kırşehir’de bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi

HAYATİ MÜDAHALE

Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri 4. kattaki eve itfaiye ekipleri ile birlikte girerek yaşamsal müdahaleyi yaptı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

C.K.'nın kollarına pansuman yapıp sağlık ekiplerine teslim eden polisler, bölgede yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.