Kırşehir’de bileklerini kesen şahsa pencereden girilerek müdahale edildi
Kaman ilçesi Gaffar Mahallesinde intihar teşebbüsünde bulunan vatandaşı polis kurtardı. Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen C.K., evine kendini kilitleyerek bileklerini kesti.
HAYATİ MÜDAHALE
Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen ilçe Emniyet müdürlüğü ekipleri 4. kattaki eve itfaiye ekipleri ile birlikte girerek yaşamsal müdahaleyi yaptı.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
C.K.'nın kollarına pansuman yapıp sağlık ekiplerine teslim eden polisler, bölgede yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı C.K., olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.