04 Ağustos 2020, Salı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

'te düzenlenen operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, 19 gram , 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 3 hassas terazi ele geçirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.08.2020
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

16 KİŞİYE GÖZALTI

Operasyonda 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerdeki aramalarda, 19 gram uyuşturucu madde, 15 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 4 av tüfeği, 3 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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